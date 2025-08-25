Festival do Açaí em Feijó gera movimentação de R$ 20 milhões e registra público recorde

O Festival do Açaí, realizado entre os dias 14 e 17 de agosto na cidade de Feijó, no Acre, foi um verdadeiro sucesso, movimentando cerca de 20 milhões de reais. O evento, que apresentou uma estrutura diversificada com stands, praça de alimentação e bares, atraiu um número recorde de visitantes, superando todas as expectativas.

As atrações nacionais, como Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho Lima, foram fundamentais para o sucesso do festival, garantindo uma programação musical de alta qualidade que manteve o público animado durante os quatro dias de festa. Em uma mudança significativa em relação a edições anteriores, os hotéis da cidade ficaram lotados até a última noite, um sinal claro do impacto positivo do evento na economia local. Proprietários de hotéis relataram uma alta demanda desde o primeiro dia, e muitas pessoas optaram por alugar residências para acomodar os visitantes.

O festival também se destacou pela oferta de açaí, que foi mais variada e acessível do que nunca. Os participantes tiveram a oportunidade de degustar o famoso açaí de Feijó em diferentes preparos, celebrando a riqueza cultural e gastronômica da região.

O prefeito Railson comemorou os resultados do evento, ressaltando o recorde de público e o sucesso geral da festa. Ele destacou a importância do festival não apenas para a cultura local, mas também para o desenvolvimento econômico da cidade, que se beneficia do turismo e da movimentação financeira gerada por eventos desse porte.

Com um ambiente festivo e acolhedor, o Festival do Açaí se consolidou como um dos principais eventos do Acre, prometendo ainda mais novidades e atrações nas próximas edições.