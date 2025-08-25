25/08/2025
Universo POP
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal

Festival do Açaí em Feijó gera movimentação de R$ 20 milhões e registra público recorde

Os participantes tiveram a oportunidade de degustar o famoso açaí de Feijó em diferentes preparos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Festival do Açaí, realizado entre os dias 14 e 17 de agosto na cidade de Feijó, no Acre, foi um verdadeiro sucesso, movimentando cerca de 20 milhões de reais. O evento, que apresentou uma estrutura diversificada com stands, praça de alimentação e bares, atraiu um número recorde de visitantes, superando todas as expectativas.

O festival também se destacou pela oferta de açaí, que foi mais variada e acessível do que nunca/ Foto: Assessoria

As atrações nacionais, como Dilsinho, Lucas Lucco, Banda Magníficos e Natanzinho Lima, foram fundamentais para o sucesso do festival, garantindo uma programação musical de alta qualidade que manteve o público animado durante os quatro dias de festa. Em uma mudança significativa em relação a edições anteriores, os hotéis da cidade ficaram lotados até a última noite, um sinal claro do impacto positivo do evento na economia local. Proprietários de hotéis relataram uma alta demanda desde o primeiro dia, e muitas pessoas optaram por alugar residências para acomodar os visitantes.

O festival também se destacou pela oferta de açaí, que foi mais variada e acessível do que nunca. Os participantes tiveram a oportunidade de degustar o famoso açaí de Feijó em diferentes preparos, celebrando a riqueza cultural e gastronômica da região.

Com um ambiente festivo e acolhedor, o Festival do Açaí se consolidou como um dos principais eventos do Acre/ Foto: Assessoria

O prefeito Railson comemorou os resultados do evento, ressaltando o recorde de público e o sucesso geral da festa. Ele destacou a importância do festival não apenas para a cultura local, mas também para o desenvolvimento econômico da cidade, que se beneficia do turismo e da movimentação financeira gerada por eventos desse porte.

Com um ambiente festivo e acolhedor, o Festival do Açaí se consolidou como um dos principais eventos do Acre, prometendo ainda mais novidades e atrações nas próximas edições.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.