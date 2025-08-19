19/08/2025
Festival do Açaí de Feijó tem recorde de público em 2025

Evento foi realizado entre os dias 14 e 17 de agosto

O Festival do Açaí, realizado entre os dias 14 e 17 de agosto, foi um verdadeiro sucesso, atraindo um público recorde e oferecendo uma programação repleta de atrações de renome nacional.

Festival do Açaí em Feijó tem recorde de público em 2025, Foto: Reprodução

 

A primeira noite do evento contou com a participação do pagodeiro Dilsinho, que trouxe seu repertório animado e contagiou a plateia. Na segunda noite, o cantor Lucas Lucco subiu ao palco e encantou os presentes com seu estilo de arrocha, mantendo a energia alta. Já no terceiro dia, a banda Magníficos fez a festa com muito forró, garantindo que ninguém ficasse parado. O ponto alto do festival foi o show de Natanzinho Lima, que encerrou o evento com chave de ouro, reunindo impressionantes 40 mil pessoas e estabelecendo um novo recorde de público.

Além das grandes apresentações, a programação do festival foi enriquecida com a participação de diversos artistas e bandas locais e regionais, que mostraram a riqueza da música da região. Os visitantes também puderam explorar uma variedade de produtos expostos, participar de competições de gamer e prestigiar a escolha da garota açaí 2025. Paula Silva foi a grande vencedora deste concurso, conquistando o título e adicionando mais um destaque ao evento.

O Festival do Açaí não apenas celebrou a cultura e a música, mas também se firmou como um importante ponto de encontro para a comunidade, promovendo diversão e integração para todos os seus participantes. Com um recorde de público e uma programação diversificada, o festival solidificou sua posição como um dos principais eventos do calendário cultural da região.

Prefeito de Feijó, Railson Ferreira e Garota do Açaí, Paula Silva. Foto: Ascom

O prefeito de Feijó Delegado Railson Ferreira expressou sua alegria ao finalizar o evento, agradecendo ao Governo do Estado, Sebrae e a todos que contribuíram para a realização do maior festival do açaí de todos os tempos.

Veja os registros do evento:

