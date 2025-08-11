12 de agosto de 2025
Festival do Açaí terá quatro atrações nacionais; rede hoteleira tem 100% de ocupação

"Quando divulgamos os shows, depois de dois ou três dias já não havia mais vagas nos hotéis. Já estamos com 100% de ocupação", disse o prefeito

O Festival do Açaí terá início na próxima quinta-feira (14) e seguirá até o domingo (17), em Feijó. Para falar sobre o evento, o ContilNet bateu um papo com o prefeito da cidade, Railson Ferreira, que deu mais detalhes sobre a programação.

O prefeito afirmou que organizar o evento tem sido um grande desafio, já que este é o primeiro de sua gestão, mas disse esperar uma feira de sucesso.

Festival do Açaí terá quatro atrações nacionais/Foto: Reprodução

“É um grande desafio porque é o primeiro ano da nossa gestão organizando o Festival do Açaí. Temos pessoas habilidosas, mas, mesmo assim, é um desafio. Quando sentamos lá atrás para organizar, eu disse à equipe que tinha uma coisa da qual não abro mão: que esta edição seja uma feira e não apenas shows. Eu gosto do show e da cachaça, mas a gente também precisa criar um espaço de investimento, de entretenimento além do show”, pontuou.

“Vamos ter carros, quadriciclos, agricultura familiar, artesanato, polo industrial. Será algo além do que normalmente se vê em um festival. Eu quero melhorar a cada ano. Este ano vamos começar com os estandes, depois ampliar e, no futuro, transformar o evento em uma grande feira”, acrescentou.

Railson é prefeito de Feijó/Foto: Reprodução

O evento contará com shows nacionais. Na quinta-feira (14), Dilsinho abre o festival com seu pagode. Na sexta (15), Lucas Lucco traz o sertanejo. No sábado (16), a Banda Magníficos anima com forró romântico e, no domingo (17), Natanzinho encerra com seu “forrónejo”.

“É uma forma de atrair pessoas e movimentar a economia local. Aquela pessoa que está ali vendendo vai ganhar muito dinheiro. Então, é investimento. Quanto melhor a atração, mais pessoas vêm para o festival. Com mais visitantes, mais dinheiro circula na cidade. Você gasta um valor, mas esse valor retorna multiplicado como investimento para o município”, afirmou o prefeito.

Railson destacou ainda que a rede hoteleira terá 100% de ocupação durante o evento.

“Quando divulgamos os shows, depois de dois ou três dias já não havia mais vagas nos hotéis. Já estamos com 100% de ocupação. O que estamos fazendo é repetir o que acontecia em anos anteriores: quando havia grandes atrações, as pessoas alugavam suas casas por conta da lotação dos hotéis. A Prefeitura colocou uma servidora na Sala do Empreendedor, ajudando o Sebrae a criar uma conexão entre quem tem um imóvel para alugar e o turista. Não temos site, mas contamos com essa servidora para fazer esse canal”, finalizou.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

