Festival do Coco agita Mâncio Lima com shows e atividades esportivas; veja programação

A cidade de Mâncio Lima, no interior do Acre, se prepara para a 5ª edição do Festival do Coco, que acontece de 12 a 14 de setembro de 2025. O evento, que promete atrair moradores e visitantes, terá uma programação diversificada com apresentações culturais, shows de artistas nacionais e locais, além de competições esportivas.

Sexta-feira, 12 de setembro: Abertura e Competições

O festival começa com tudo na sexta-feira, 12 de setembro, no Complexo Esportivo Totão. A programação esportiva inicia cedo, às 15h, com as primeiras eliminatórias da Copa dos Campeões – Intermunicipal. Às 19h, a solenidade de abertura do festival marca o início das festividades. As apresentações culturais começam às 19h30, com o Coral Vozes da Aurora e, em seguida, a apresentação do povo indígena Puyanawa. A noite ainda contará com o Grupo de dança Tucumã e a Escolha do Rei e Rainha do Festival do Coco 2025 com DJ Alemão. Para encerrar a primeira noite, shows de Fernando Cavalcante e Banda, Romário Costa e Banda e Geinison Rocha e Banda.

Sábado, 13 de setembro: Festa dos Pescadores e Viny Cantor

No sábado, 13 de setembro, o evento continua no Complexo Esportivo Totão com a 4ª edição da Festa dos Pescadores, a partir das 14h. A tarde também terá sorteio de prêmios e a presença do cantor Cantor Zequinha. As competições de futebol continuam com a disputa pelo 3º e 4º lugar da Copa dos Campeões, com a final da competição às 18h. As exposições do festival se iniciam às 19h. A noite segue com apresentações de DJ Jhonatam Nascimento, Forró Sapeka e Banda e, a grande atração da noite, o show nacional de Viny Cantor. A programação ainda inclui Bruno Barros e Banda e Theo Lins e Banda. O encerramento está previsto para as 3h da manhã.

Domingo, 14 de setembro: Corrida de Motocross e Danilo e Davi

O último dia do festival, domingo, 14 de setembro, começa com a Corrida de Motocross às 10h, na Estrada do Chaparral, no bairro José Martins. Às 18h, no Complexo Esportivo Totão, os portões abrem para a última noite de shows, com o início das exposições às 19h. As apresentações artísticas começam às 20h com DJ Alemão, seguidas por Bruno Barros e Banda. A atração mais esperada da noite é o show nacional com a dupla Danilo e Davi, às 23h. A festa continua com Ricardo Pinheiro, e o encerramento do festival está previsto para as 3h da manhã.

Com uma agenda repleta de atividades, o 5º Festival do Coco promete ser um evento marcante para Mâncio Lima, oferecendo entretenimento e cultura para toda a família.