festival-estilo-brasil-promove-diversidade-de-ritmos-com-line-up-de-artistas-consagrados

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil, que reúne grandes nomes da música para festejar a brasilidade dos ritmos nacionais, já tem data para começar. O evento será realizado a partir de 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília.

O line-up promete agitar o público com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e a premiada artista de jazz Esperanza Spalding.Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

A pré-venda exclusiva de ingressos para clientes Banco do Brasil Estilo com cartões BB Visa ocorre entre 3 e 7 de setembro (com condições diferenciadas, como 25% de desconto e possibilidade de parcelar em até seis vezes sem juros). O público geral tem a oportunidade de adquirir as entradas a partir de 8 de setembro. Os ingressos custam a partir de R$ 59,25 – para clientes dos cartões BB Visa – e estarão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Será a oportunidade de ver no palco o encontro de músicos que marcaram a história da música brasileira, como dos rockeiros do Paralamas do Sucesso e Dado Villa Lobos; e de Lô Borges e Beto Guedes, figuras centrais do lendário Clube da Esquina.

Além disso, a vencedora de cinco Grammys Esperanza Spalding, considerada uma das artistas mais brilhantes e inventivas do jazz contemporâneo, irá trazer no repertório músicas de todos os seus álbuns, incluindo o mais recente, Milton + Esperanza, gravado ao lado de Milton Nascimento.

Brasilidade em ritmos

A primeira edição do Festival Estilo Brasil foi realizada em 2024 com o objetivo de celebrar a brasilidade e todos os ritmos que fazem da nossa música única no mundo. Sucesso de público, o evento promoveu uma série de sete shows que contaram com a participação de atrações como Ana Carolina, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Chico César, Geraldo Azevedo, Xamã, Stacey Kent, Poesia Acústica e Silva.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital

Pré-venda exclusiva com 25% de desconto para clientes BB Estilo: de 3 a 7 de setembro venda exclusiva para clientes com cartões BB Estilo. Início de vendas para público: 8 de setembro

Clientes dos cartões BB Visa podem parcelar a compra em até 6 vezes sem juros e tem direito de adquirir até três (3) entradas por CPF (em qualquer categoria). Clientes BB têm 15% de desconto sobre o valor dos ingressos, para todas as categorias/setores de ingressos, não cumulativo à meia-entrada ou entrada social, durante o período de venda geral.