Fibremaxxing: tendência alimentar que favorece estética e desempenho

Fibremaxxing: o que é?
O termo fibremaxxing vem do inglês e se refere ao aumento intencional da ingestão de fibras alimentares com o objetivo de melhorar o trânsito intestinal, promover saciedade, reduzir a compulsão e até ajudar na estética corporal — como a redução do inchaço abdominal. É uma prática que vem sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, mas que deve ser feita com estratégia.
Benefícios do aumento de fibras
-
Regulação intestinal: melhora o ritmo e consistência das evacuações
-
Controle do apetite: promove maior saciedade e evita picos glicêmicos
-
Redução da compulsão alimentar
-
Apoio à saúde metabólica: melhora de colesterol e glicemia
-
Estética corporal: diminuição do inchaço abdominal
Como fazer?
-
Meta diária: 25 a 30 g de fibras por dia (mas pode variar)
-
Fontes recomendadas:
-
Frutas com casca (maçã, pera)
-
Vegetais crus e cozidos (brócolis, cenoura, couve)
-
Farelo de aveia, psyllium, chia, linhaça
-
Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)
-
Importante: o aumento deve ser gradual e sempre acompanhado de ingestão adequada de água, para evitar constipação.
A creatina entra nessa história como aliada da performance
Enquanto as fibras cuidam da saúde intestinal e promovem saciedade, a creatina atua na reserva energética muscular, aumentando a força e melhorando a composição corporal.
Benefícios da creatina:
-
Aumento de força e potência muscular
-
Melhora da performance nos treinos
-
Recuperação muscular mais eficiente
-
Pode colaborar para a função cognitiva
Diferente das fibras, a creatina não promove emagrecimento diretamente, mas ajuda no ganho de massa magra, o que eleva o metabolismo.
Fibremaxxing + Creatina: a dupla poderosa
Para quem busca:
✔ Reduzir compulsão
✔ Melhorar o intestino
✔ Potencializar o treino
✔ Cuidar da estética corporal
… essa combinação pode ser estratégica. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes e favorece o rendimento muscular.
Cuidados e contraindicações
-
Aumento abrupto de fibras sem hidratação pode piorar o intestino
-
Creatina deve ser usada com regularidade diária (3 a 5g/dia)
-
Pessoas com doenças renais devem ter acompanhamento específico
-
Gestantes e lactantes devem consultar seus profissionais de saúde
O fibremaxxing, quando bem orientado, pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde intestinal, controle do apetite e estética. Combinado com a creatina, esse combo torna-se uma estratégia ainda mais completa para quem busca melhorar o rendimento físico e cuidar do corpo de dentro para fora. Procure sempre orientação de um nutricionista para adaptar às suas necessidades individuais.
Referências científicas
-
Slavin JL. Dietary fiber and body weight. Nutrition. 2005.
-
Kreider RB, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: creatine supplementation. JISSN. 2017.
-
Dahl WJ, Stewart ML. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: health implications of dietary fiber. JAND. 2015.
Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .
*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.
Instagram: @luanadiniznutricionista
Contato: (68) 99973-0101