25/08/2025
Universo POP
Fibremaxxing: tendência alimentar que favorece estética e desempenho

A tendência do fibremaxxing vem ganhando espaço nas redes sociais como estratégia de saúde intestinal e estética corporal, e pode ser ainda mais potente quando aliada ao uso de creatina.

Fibremaxxing: o que é?

O termo fibremaxxing vem do inglês e se refere ao aumento intencional da ingestão de fibras alimentares com o objetivo de melhorar o trânsito intestinal, promover saciedade, reduzir a compulsão e até ajudar na estética corporal — como a redução do inchaço abdominal. É uma prática que vem sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, mas que deve ser feita com estratégia.

Reprodução

Benefícios do aumento de fibras

  • Regulação intestinal: melhora o ritmo e consistência das evacuações

  • Controle do apetite: promove maior saciedade e evita picos glicêmicos

  • Redução da compulsão alimentar

  • Apoio à saúde metabólica: melhora de colesterol e glicemia

  • Estética corporal: diminuição do inchaço abdominal

Como fazer?

  • Meta diária: 25 a 30 g de fibras por dia (mas pode variar)

  • Fontes recomendadas:

    • Frutas com casca (maçã, pera)

    • Vegetais crus e cozidos (brócolis, cenoura, couve)

    • Farelo de aveia, psyllium, chia, linhaça

    • Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)

Importante: o aumento deve ser gradual e sempre acompanhado de ingestão adequada de água, para evitar constipação.

A creatina entra nessa história como aliada da performance

Enquanto as fibras cuidam da saúde intestinal e promovem saciedade, a creatina atua na reserva energética muscular, aumentando a força e melhorando a composição corporal.

Benefícios da creatina:

  • Aumento de força e potência muscular

  • Melhora da performance nos treinos

  • Recuperação muscular mais eficiente

  • Pode colaborar para a função cognitiva

Diferente das fibras, a creatina não promove emagrecimento diretamente, mas ajuda no ganho de massa magra, o que eleva o metabolismo.

Fibremaxxing + Creatina: a dupla poderosa

Para quem busca:
✔ Reduzir compulsão
✔ Melhorar o intestino
✔ Potencializar o treino
✔ Cuidar da estética corporal

… essa combinação pode ser estratégica. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes e favorece o rendimento muscular.

Cuidados e contraindicações

  • Aumento abrupto de fibras sem hidratação pode piorar o intestino

  • Creatina deve ser usada com regularidade diária (3 a 5g/dia)

  • Pessoas com doenças renais devem ter acompanhamento específico

  • Gestantes e lactantes devem consultar seus profissionais de saúde

O fibremaxxing, quando bem orientado, pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde intestinal, controle do apetite e estética. Combinado com a creatina, esse combo torna-se uma estratégia ainda mais completa para quem busca melhorar o rendimento físico e cuidar do corpo de dentro para fora. Procure sempre orientação de um nutricionista para adaptar às suas necessidades individuais.

Referências científicas

  1. Slavin JL. Dietary fiber and body weight. Nutrition. 2005.

  2. Kreider RB, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: creatine supplementation. JISSN. 2017.

  3. Dahl WJ, Stewart ML. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: health implications of dietary fiber. JAND. 2015.

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

Instagram: @luanadiniznutricionista

Contato: (68) 99973-0101

