Fibremaxxing: tendência alimentar que favorece estética e desempenho

Fibremaxxing: o que é?

O termo fibremaxxing vem do inglês e se refere ao aumento intencional da ingestão de fibras alimentares com o objetivo de melhorar o trânsito intestinal, promover saciedade, reduzir a compulsão e até ajudar na estética corporal — como a redução do inchaço abdominal. É uma prática que vem sendo amplamente compartilhada nas redes sociais, mas que deve ser feita com estratégia.

Benefícios do aumento de fibras

Regulação intestinal: melhora o ritmo e consistência das evacuações

Controle do apetite: promove maior saciedade e evita picos glicêmicos

Redução da compulsão alimentar

Apoio à saúde metabólica: melhora de colesterol e glicemia

Estética corporal: diminuição do inchaço abdominal

Como fazer?

Meta diária: 25 a 30 g de fibras por dia (mas pode variar)

Fontes recomendadas: Frutas com casca (maçã, pera) Vegetais crus e cozidos (brócolis, cenoura, couve) Farelo de aveia, psyllium, chia, linhaça Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)



Importante: o aumento deve ser gradual e sempre acompanhado de ingestão adequada de água, para evitar constipação.

A creatina entra nessa história como aliada da performance

Enquanto as fibras cuidam da saúde intestinal e promovem saciedade, a creatina atua na reserva energética muscular, aumentando a força e melhorando a composição corporal.

Benefícios da creatina:

Aumento de força e potência muscular

Melhora da performance nos treinos

Recuperação muscular mais eficiente

Pode colaborar para a função cognitiva

Diferente das fibras, a creatina não promove emagrecimento diretamente, mas ajuda no ganho de massa magra, o que eleva o metabolismo.

Fibremaxxing + Creatina: a dupla poderosa

Para quem busca:

✔ Reduzir compulsão

✔ Melhorar o intestino

✔ Potencializar o treino

✔ Cuidar da estética corporal

… essa combinação pode ser estratégica. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes e favorece o rendimento muscular.

Cuidados e contraindicações

Aumento abrupto de fibras sem hidratação pode piorar o intestino

Creatina deve ser usada com regularidade diária (3 a 5g/dia)

Pessoas com doenças renais devem ter acompanhamento específico

Gestantes e lactantes devem consultar seus profissionais de saúde

O fibremaxxing, quando bem orientado, pode ser uma ferramenta poderosa para a saúde intestinal, controle do apetite e estética. Combinado com a creatina, esse combo torna-se uma estratégia ainda mais completa para quem busca melhorar o rendimento físico e cuidar do corpo de dentro para fora. Procure sempre orientação de um nutricionista para adaptar às suas necessidades individuais.

Referências científicas

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva.

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

