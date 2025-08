Fila, tranças e muito brilho: stand da Fecomércio vira point de beleza antes do show de Jorge & Mateus

No ritmo da beleza e da ansiedade pré-show, o stand da Fecomércio se transformou no verdadeiro point da ExpoAcre neste domingo. A poucas horas do aguardado show de Jorge & Mateus, o espaço, que começou os atendimentos às 17h em ponto, atraiu uma verdadeira multidão interessada em arrasar no visual antes da última grande noite da feira.

Oferecendo serviços gratuitos de tranças afro, escova, babyliss, penteados e cuidados capilares, o stand virou parada obrigatória para quem quer chegar estilosa e com o look impecável para curtir o sertanejo mais romântico do Brasil.

“Hoje é o grande dia e eu queria estar diferente! Essa ação da Fecomércio foi tudo pra mim. Cheguei antes mesmo das 17h pra garantir minha vez”, contou a jovem Jaqueline Lima, que aguardava animada enquanto escolhia o modelo da trança que ia usar no show.

Muito além de um espaço de beleza, o stand se destaca por oferecer um serviço que promove também valorização cultural e autoestima. As tranças afro foram o serviço mais solicitado da noite, refletindo o orgulho das mulheres em celebrar sua identidade.

“As meninas estão vindo com referências, pedindo tranças com brilho, miçangas, fitas e até penteados inspirados em clipes. É empoderador ver tanta gente se assumindo linda do seu jeito”, destacou a trancista Luciana Rocha, que participou da ação pelo segundo ano consecutivo.

O show de Jorge & Mateus, que acontece ainda hoje no palco principal da ExpoAcre, promete um público recorde. A dupla encerra a programação nacional da feira e, desde a liberação dos últimos lotes gratuitos de ingressos, a movimentação em todos os setores do parque aumentou e o stand da Fecomércio não foi exceção.

A estrutura montada para os serviços de beleza foi pensada para atender com agilidade, mas nem isso impediu a formação de filas longas, compostas por visitantes que vieram direto de casa ou de outras atividades da feira.

Ao cair da noite, o clima no stand se misturava entre laquê no ar, sorrisos diante do espelho e ansiedade por viver uma noite inesquecível ao som de Jorge & Mateus.

A ação da Fecomércio, além de promover bem-estar e visibilidade, mostrou que a beleza também faz parte da festa e que, para muitos, o verdadeiro show começa na cadeira do salão.

Com visual renovado e autoestima lá no alto, a plateia já está pronta. Agora é só esperar a dupla subir no palco.