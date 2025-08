Filha de Belo prestigia coroação de Gracyanne Barbosa como rainha de bateria

Isadora Alkimin Vieira, filha do cantor Belo, esteve presente em um grande momento para Gracyanne Barbosa neste ano: sua coroação como rainha de bateria da União da Ilha do Governador para o Carnaval 2026. A jovem de 25 anos prestigiou o evento da ex-madrasta e foi flagrada por paparazzi no local.

Para a ocasião, Isadora escolheu um conjunto rosa de tecido acetinado que deixava a barriga à mostra. Já Gracyanne apostou em um vestido feito de correntes, que evidenciava sua silhueta — resultado de uma rotina intensa de treinos e alimentação regrada -.

Isadora Alkimin Vieira prestigia coroação de Gracyanne Barbosa Webert Belicio/ Agnews Gracyanne Barbosa Foto: Mari Araújo

A musa fitness retorna ao Carnaval carioca após seis anos. Ela desfillu pela própria União da Ilha entre 2018 e 2020.

Apesar do fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024 após 16 anos juntos, Gracyanne mantém uma relação próxima com a família do ex-marido. Ela continua morando com a mãe do cantor e com Isadora, reforçando os laços mesmo após a separação.