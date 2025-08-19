Filho da princesa da Noruega pode pegar 10 anos de prisão por estupro

O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Hoiby, de 28 anos, foi formalmente denunciado por 32 crimes, com destaque para quatro acusações de estupro. As denúncias surgiram após sua prisão em agosto de 2024, por suspeita de agressão contra uma parceira.

Hoiby não possui título real e não faz parte da linha de sucessão. De acordo com o procurador Sturla Henriksbo, as agressões, que teriam ocorrido após relações sexuais consensuais e enquanto as vítimas dormiam, são “muito graves”. O procurador afirmou que o status de Hoiby na família real não deve influenciar o julgamento.

Se condenado, Marius Borg Hoiby, que será julgado em janeiro, pode pegar até 10 anos de prisão.

Fonte: DW e Metrópoles

Redigido por Contilnet.