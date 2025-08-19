19/08/2025
Universo POP
Paola Carosella quebra silêncio sobre romance com Henrique Fogaça
Avião de Lauana Prado faz pouso forçado em Goiás e assessoria dá detalhes
16 dos melhores filmes de 2025 até agora
Virginia quebra o silêncio sobre sua vida após o fim do casamento com Zé Felipe
Faustão apresenta melhora e recebe alta da UTI
Ana Castela denuncia maus-tratos a cavalo e se revolta
Evoney Fernandes pega chave de carro na cueca de Henrique, da dupla com Juliano e vídeo viraliza
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina

Filho da princesa da Noruega pode pegar até 10 anos por estupro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
filho-da-princesa-da-noruega-pode-pegar-ate-10-anos-por-estupro

O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Hoiby, de 28 anos, foi denunciado por 32 crimes, incluindo quatro acusações de estupro, informou nesta segunda-feira (18/08) um promotor envolvido no caso. Ele deverá ser julgado no próximo ano e, se condenado, poderá pegar até dez anos de prisão.

Hoiby é filho de uma relação anterior ao casamento da princesa herdeira Mette-Marit com o príncipe herdeiro Haakon, futuro rei da Noruega. Ele não tem título real e está fora da linha de sucessão. “Cabe aos tribunais considerar esta questão e chegar a uma decisão. Não temos mais comentários a fazer”, afirmou a corte real norueguesa.

Leia também

Ele foi detido em agosto de 2024, por suspeita de agressão à companheira. A prisão desencadeou uma série de outras denúncias, de várias vítimas.

Entre elas, estão a de estupro de quatro mulheres, violência contra uma ex-parceira e filmagem ilegal de várias mulheres, incluindo suas partes íntimas, sem o conhecimento ou consentimento delas.

Ao apresentar a acusação contra Hoiby, o procurador Sturla Henriksbo disse: “Este caso é muito grave. Estupro e violência em relacionamentos íntimos são atos muito graves que podem deixar marcas duradouras e destruir vidas”.

“O fato de Marius Borg Hoiby fazer parte da família real não deve, obviamente, significar que seja tratado com mais brandura ou mais severidade do que se atos semelhantes tivessem sido cometidos por outras pessoas”, acrescentou o procurador.

Os supostos estupros teriam acontecido entre 2018 e novembro de 2024 – o último após o início da investigação policial. Todas as supostas agressões teriam ocorrido após relações sexuais consensuais, enquanto as mulheres dormiam.

Leia mais em DW, parceira do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.