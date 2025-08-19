Filho da princesa da Noruega pode pegar até 10 anos por estupro

O filho da princesa herdeira da Noruega, Marius Borg Hoiby, de 28 anos, foi denunciado por 32 crimes, incluindo quatro acusações de estupro, informou nesta segunda-feira (18/08) um promotor envolvido no caso. Ele deverá ser julgado no próximo ano e, se condenado, poderá pegar até dez anos de prisão.

Hoiby é filho de uma relação anterior ao casamento da princesa herdeira Mette-Marit com o príncipe herdeiro Haakon, futuro rei da Noruega. Ele não tem título real e está fora da linha de sucessão. “Cabe aos tribunais considerar esta questão e chegar a uma decisão. Não temos mais comentários a fazer”, afirmou a corte real norueguesa.

Ele foi detido em agosto de 2024, por suspeita de agressão à companheira. A prisão desencadeou uma série de outras denúncias, de várias vítimas.

Entre elas, estão a de estupro de quatro mulheres, violência contra uma ex-parceira e filmagem ilegal de várias mulheres, incluindo suas partes íntimas, sem o conhecimento ou consentimento delas.

Ao apresentar a acusação contra Hoiby, o procurador Sturla Henriksbo disse: “Este caso é muito grave. Estupro e violência em relacionamentos íntimos são atos muito graves que podem deixar marcas duradouras e destruir vidas”.

“O fato de Marius Borg Hoiby fazer parte da família real não deve, obviamente, significar que seja tratado com mais brandura ou mais severidade do que se atos semelhantes tivessem sido cometidos por outras pessoas”, acrescentou o procurador.

Os supostos estupros teriam acontecido entre 2018 e novembro de 2024 – o último após o início da investigação policial. Todas as supostas agressões teriam ocorrido após relações sexuais consensuais, enquanto as mulheres dormiam.

