Filho de lenda do UFC choca ao dar mais de 20 socos em lutador inconsciente

Raja foi duramente criticado pelas agressões. O lutador teria partido para cima do rival após ter sido acertado pelo mesmo com uma lata de cerveja na cabeça antes do evento. Pai de Raja, Rampage foi às redes para se pronunciar sobre o incidente.

– Quero esclarecer a desinformação sobre meu filho Raja. Confirmaram-me que o lutador (Stewart Smith, também conhecido como Syko Stu) está acordado e estável. Raja foi inesperadamente atingido na lateral da cabeça por ele momentos antes da luta de Smith. Raja foi informado de que poderia se vingar no ringue, pensei que fosse parte do show. Foi um julgamento ruim e um trabalho que deu errado. Raja é um lutador de MMA, não um wrestler, e não tinha nada a ver com um evento como este. Eu não tolero as ações do meu filho DE FORMA ALGUMA! Ele sofreu uma concussão durante um sparring há apenas alguns dias e não tinha nada a ver com contato físico. Como pai, estou profundamente preocupado com a saúde dele e com o bem-estar do Sr. Smith. Dito isso, estou muito chateado com tudo isso, mas minha principal preocupação agora é que o Sr. Smith se recupere rapidamente. Peço desculpas em seu nome e à KICK pela situação – disse Rampage.

Em outro vídeo, Raja aparece totalmente alterado ao falar ao telefone com um homem chamado Andre. O lutador é alertado erroneamente de que Syko Stu teria morrido.

Raja Jackson, de 25 anos, tenta trilhar um caminho parecido ao do pai. Depois de quatro vitórias no cenário amador, decidiu se profissionalizar em 2023, mas perdeu em sua estreia no peso-leve para Steve Collins na United Fight League. Rampage, por outro lado, é um dos maiores nomes da história do UFC, ex-campeão dos pesos-médios e dono de um cartel de 34 vitórias e 14 derrotas.