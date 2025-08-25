“Filho de uma égua”, dispara Zé Felipe sobre Dado Dolabella

24/08/2025
O cantor Zé Felipe usou o palco de um show em Canabrava do Norte, no Mato Grosso, na madrugada deste domingo (24/8), para se pronunciar sobre a briga envolvendo Dado Dolabella e Luan Pereira, ocorrida após o sertanejo dançar com Wanessa Camargo.

Durante a apresentação, Zé Felipe saiu em defesa do colega de profissão e não poupou críticas ao ator.

O que disse Zé Felipe

Em sua fala revoltada, ele comentou sobre o episódio e disse acreditar que a situação teria sido diferente caso tivesse acontecido em sua região. “Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira?”, perguntou ao público.

Em seguida, elogiou a postura de Luan Pereira diante da agressão. “A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala [tiro]”, disparou.

O sertanejo, que já foi casado com Virginia Fonseca, continuou o ataque verbal contra Dolabella e chegou a xingá-lo. “Cara folgado”, disse em meio à fala, acrescentando em outro momento: “filho de uma égua”.

Luan Pereira e Dado Dolabella

O cantor Luan Pereira.

O cantor Luan Pereira.

O cantor Luan Pereira.

Zé Felipe usou os stories para contar que precisou levar pontos na orelha

Zé Felipe

A confusão

Segundo fontes ouvidas pela coluna Fábia Oliveira, Wanessa Camargo e outros participantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, participavam de uma confraternização quando ocorreu a briga.

Durante a comemoração, Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura. A namorada do sertanejo também estava presente, e não havia clima de paquera.

Mesmo assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes e empurrado Luan, que acabou caindo no chão.

Na sequência, o ator também teria empurrado Wanessa. Após a confusão, ele foi retirado do bar.

Pronunciamentos

A cantora confirmou o desentendimento entre Dado e Luan em nota publicada nas redes sociais, mas negou ter sido agredida pelo ex-namorado.

Já os dois famosos envolvidos apresentaram versões diferentes. Enquanto Dolabella classificou o episódio como um “mal-entendido”, Luan Pereira chamou o ator de “agressor de mulheres”.

