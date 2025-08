Filhote da Polícia Penal vira cão de suporte de filhos da agente que faz seu treinamento e encanta na Expoacre

Entre tantas atrações que encantam o público na Expoacre 2025, uma das que tem chamado atenção é a pequena Jade, uma cadelinha da raça Rottweiler, com apenas 3 meses de idade, que já começou seu treinamento para atuar ao lado da Polícia Penal do Acre.

Jade é treinada pela policial penal Dalvânia Azevedo, que também é tutora da cadela fora do ambiente de trabalho. Segundo Dalvânia, o convívio desde cedo entre condutora e animal é essencial para estabelecer vínculo e preparar o cão para as funções que irá desempenhar no futuro.

“Ela está na minha casa para ter essa interação comigo, se acostumar com o treino e com o dia a dia. Ou seja, ela vai ser minha parceira de plantão”, explica.

Além de futura parceira nas missões de guarda, proteção e atuação em presídios, Jade também tem um papel muito especial dentro da casa de Dalvania, ela será um cão de suporte emocional para os dois filhos da policial, que são autistas.

“Ela já está sendo usada para dar esse suporte em casa. A ideia é que, no futuro, ela possa auxiliar ainda mais no bem-estar dos meus filhos”, conta.

O espaço da Polícia Penal na Expoacre tem outros cães em exibição, mas é Jade quem rouba os olhares do público por ser ainda um filhote em formação. Mesmo com seu tamanho pequeno e jeitinho curioso, ela já começa a demonstrar traços de disciplina e obediência, marcas registradas dos cães operacionais.

Dalvania reforça que o trabalho com os cães é uma extensão da atuação da Polícia Penal, que também participa de operações externas, além dos presídios.

“Muita gente nem imagina que a gente realiza missões fora também, em apoio a outras forças. E Jade vai estar pronta para essas missões no futuro. Por enquanto, ela está sendo preparada com muito carinho”, conclui.

Confira a galeria de fotos: