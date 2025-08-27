27/08/2025
Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

Prestes a deixar o União Brasil por falta de espaço, a participação do senador no evento reacendeu as especulações de que ele poderá se filiar ao Republicanos para disputar o Governo

O senador Alan Rick foi uma das lideranças do Acre a participar do encontro nacional do Republicanos nesta semana, que contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como possível candidato à Presidência da República em 2026.

Senador Alan Rick marca presença em evento nacional do Republicanos.

Prestes a deixar o União Brasil por falta de espaço, a participação do senador no evento reacendeu as especulações de que ele poderá se filiar ao Republicanos para disputar o Governo do Acre em 2026.

Alan chegou a anunciar que estava em conversas com o PSD, partido presidido no estado pelo senador Sérgio Petecão, mas as tratativas ainda não resultaram em sua filiação.

Em entrevista à coluna, o deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos no Acre, confirmou que, durante o encontro nacional, as lideranças da sigla — incluindo Tarcísio — convidaram Alan Rick a ingressar no partido.

“O senador Alan esteve no evento em que o Republicanos comemorou 20 anos, a meu convite. Lá tivemos a oportunidade de conversar com Tarcísio de Freitas, Marcos Pereira, além de outras lideranças nacionais do partido. Todos fizeram convites para o senador Alan Rick se filiar ao Republicanos”, disse Duarte.

O parlamentar afirmou ainda que a legenda aguarda apenas a decisão final de Alan, mas garantiu que, independentemente da escolha do senador, o partido “estará com ele em 2026”.

