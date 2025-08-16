Filipa é levada ao hospital e descobre doença grave em Dona de Mim

0
Filipa (Cláudia Abreu) descobrirá uma grave doença nas próximas cenas da novela das sete, Dona de Mim. Após um episódio de surto, em que a viúva tirará a roupa, beberá demais e beijará um homem desconhecido em um bar, ela será levada a um hospital.
Leia também
-
Dona de Mim: Samuel toma atitude e Jaques é desmascarado pela polícia
-
Ator de Dona de Mim posa com namorado em viagem à Europa
-
L7nnon reflete sobre atuar em Dona de Mim: “Não estou roubando lugar”
-
Fim de Vanderson: vilão é apunhalado e toma atitude em Dona de Mim
A viúva será acompanhada de Jacques (Marcello Novaes) e Nina (Flora Camolese) no hospital. No dia seguinte à internação, o médico explicará que o diagnóstico de Filipa.
Leia o texto completo no site do TV Foco, parceiro do Metrópoles.