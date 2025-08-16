16/08/2025
Universo POP
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento

Filipa é levada ao hospital e descobre doença grave em Dona de Mim

Escrito por Metrópoles
filipa-e-levada-ao-hospital-e-descobre-doenca-grave-em-dona-de-mim

Filipa (Cláudia Abreu) descobrirá uma grave doença nas próximas cenas da novela das sete, Dona de Mim. Após um episódio de surto, em que a viúva tirará a roupa, beberá demais e beijará um homem desconhecido em um bar, ela será levada a um hospital.

Leia também

A viúva será acompanhada de Jacques (Marcello Novaes) e Nina (Flora Camolese) no hospital. No dia seguinte à internação, o médico explicará que o diagnóstico de Filipa.

Leia o texto completo no site do TV Foco, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.