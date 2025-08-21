20/08/2025
Filipe Luís elogia sistema defensivo do Flamengo após classificação

Na noite desta quarta-feira (20/8), o Flamengo eliminou o Internacional nas oitavas de final da Copa Libertadores após vencer por 2 x 0. Os gols foram marcados por Arrascaeta e Pedro. Na coletiva de imprensa, Filipe Luís comentou sobre o bom momento vivido pela defesa.

“A fase defensiva é fundamental, ganha campeonatos. Damos um valor tremendo. Esses números demonstram as qualidades defensivas dos meus jogadores. Os sacrifícios, esforços, entendimento tático, mas a qualidade que cada um tem para defender”, comentou o treinador.

Durante a coletiva, Filipe Luís foi enfático sobre os dois jogos diante do Colorado.

“Muito difícil jogar contra o Internacional e, praticamente, eles não chutarem no seu gol. No Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo e muito criticado no segundo tempo, a verdade é que o Inter teve pouco perigo naquele jogo. A gente conseguiu dominar bem”, iniciou.

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo contra o Internacional

Flamengo vence os dois jogos contra o Inter e está classificado para as quartas da Libertadores

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta foi às redes

“É uma ilusão pensar que vai dominar os 90 minutos, o adversário também tem suas armas, tem grandes jogadores. Não gosto de me iludir pelo resultado. Gosto de analisar friamente e corrigir os erros, que, com certeza, existem, e potencializar o que vem sendo feito de bom”, concluiu o treinador.

Classificado para as quartas de final, o Flamengo enfrentará o Estudiantes na próxima fase da Libertadores. O primeiro jogo será disputado no Maracanã, no fim de setembro, enquanto o duelo decisivo será na Argentina.

