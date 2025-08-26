25/08/2025
Filipe Luís exalta equipe após goleada e critica decisão da CBF

Em coletiva de imprensa após goleada do Flamengo sobre o Vitória por 8 x 0 pela 21ª rodada do Brasileirão, Filipe Luís comentou sobre o triunfo do Rubro-Negro. Em determinada etapa da coletiva, o técnico também falou sobre as mudanças de datas anunciadas pela CBF.

O treinador exaltou o desempenho da equipe na goleada histórica.

“Realmente foi um jogo fantástico, completíssimo em todos os sentidos. Os jogadores estavam desfrutando dentro de campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, isso obviamente nocauteou o adversário. O que mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram com respeito, com firulas. Isso foi o que mais me deixou orgulhoso de hoje”, destacou.

Depois, o treinador aproveitou para criticar as mudanças feitas pela CBF nos compromissos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

“O clube já se posicionou e eu prefiro não opinar sobre o assunto. Simplesmente quero ressaltar: jogadores com quatro dias de descanso, voam! E depois de três em três dias não conseguem performar”, iniciou o treinador.

O Flamengo goleou o Vitória por 8 x 0, no Maracanã

Pedro marcou três vezes no confronto contra o Vitória

Samuel Lino marcou duas vezes

Arrascaeta marcou o seu gol ainda no primeiro tempo

Luiz Araújo fez o sexto gol da partida

Bruno Henrique marcou o oitavo gol do Flamengo no jogo

“Isso ainda não está demonstrado, mas vai ser demonstrado que o jogador precisa de quatro dias para uma recuperação total, ou seja, não será nesse ano”, concluiu.

Vale lembrar que nesta semana, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou mudanças no calendário do futebol brasileiro, alterando datas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Desde o primeiro momento, o Flamengo demonstrou ser contrário ao que foi decidido pela entidade que comanda o futebol brasileiro. Veja abaixo a nota do clube Rubro-negro. Em nota divulgada na noite desta segunda, o clube oficializou sua discordância com a situação.

“O fato de o Torneio Intercontinental de Clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada”, diz um dos trechos.

