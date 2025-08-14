13 de agosto de 2025
Filipe Luís fala sobre queda no segundo tempo e vê confronto em aberto

filipe-luis-fala-sobre-queda-no-segundo-tempo-e-ve-confronto-em-aberto

Na noite desta quarta-feira (13/8), o Flamengo venceu o Internacional por 1 x 0 em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Com o resultado, o time carioca pode empatar no Beira-Rio e ainda assim se classificará para a próxima fase, mas Filipe Luís não pensa nessa possibilidade.

Em coletiva de imprensa pós-jogo, o treinador do Flamengo comentou que o confronto ainda está em aberto e que para o jogo de volta o time carioca tem que ir para vencer.

“Infelizmente ou felizmente fizemos 1 x 0 e vamos com uma certa vantagem, pequena, para volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer.”

No primeiro tempo de jogo, além do gol, o Flamengo teve 73% de posse de bola, finalizou oito vezes e fez com que o Inter não chutasse nenhuma vez no alvo. Porém, na segunda etapa todos esses números caíram e o Colorado deixou as diferenças do jogo menores, fazendo com que a partida se tornasse equilibrada. O técnico Filipe Luís comentou sobre a queda na segunda parte do jogo.

“De alguma forma não conseguimos reencontrar e nós organizarmos dentro do que foi o começo segundo tempo e isso se arrastou até o final. (…) tivemos momentos de posse esporádicos, mas a verdade é que caímos bastante o nosso nível, também pelo resultado a favor. Essa queda no segundo tempo são sempre quando o time está com um resultado favorável.”

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (17/8), às 18h30, e na quarta-feira (20/8), às 21h30,ambos confrontos no Beira-Rio. Serão mais dois jogos seguidos entre os times, o primeiro deles válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o do meio da semana representa o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores.

 

 

