Filipe Luís vê superioridade do Flamengo, apesar de “vazamento” no fim

Após o empate entre Flamengo e Grêmio, por 1 x 1, neste domingo (31/8), o técnico rubro-negro, Filipe Luís, afirmou que a equipe foi “muito superior” e lamentou o placar. O time carioca vencia até os 40 minutos do segundo tempo, quando os visitantes buscaram e conseguiram igualar o resultado.

Flamengo e Grêmio se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão

O jogo terminou empatado por 1 x 1

O Flamengo levou o empate no final da partida

Em entrevista coletiva, Filipe Luís não titubeou para cravar que o Flamengo merecia a vitória.

“No jogo de hoje, fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume grande de jogo. Verdade que foi uma partida muito parada, tipo de jogo que eu não gosto. Criamos inúmeras chances, mais do que o suficiente para fazer o primeiro e, depois, o segundo. E em um lance difícil e duvidoso acabaram empatando”, comentou o treinador.