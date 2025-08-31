Filipe Luís vê superioridade do Flamengo, apesar de “vazamento” no fim

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
filipe-luis-ve-superioridade-do-flamengo,-apesar-de-“vazamento”-no-fim

Após o empate entre Flamengo e Grêmio, por 1 x 1, neste domingo (31/8), o técnico rubro-negro, Filipe Luís, afirmou que a equipe foi “muito superior” e lamentou o placar. O time carioca vencia até os 40 minutos do segundo tempo, quando os visitantes buscaram e conseguiram igualar o resultado.

3 imagensO jogo terminou empatado por 1 x 1O Flamengo levou o empate no final da partidaFechar modal.1 de 3

Flamengo e Grêmio se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão

Lucas Figueiredo/Getty Images2 de 3

O jogo terminou empatado por 1 x 1

Lucas Figueiredo/Getty Images3 de 3

O Flamengo levou o empate no final da partida

Ruano Carneiro/Getty Images

Em entrevista coletiva, Filipe Luís não titubeou para cravar que o Flamengo merecia a vitória.

Leia também

“No jogo de hoje, fomos muito superiores, tivemos muitas chances de fazer gol, um volume grande de jogo. Verdade que foi uma partida muito parada, tipo de jogo que eu não gosto. Criamos inúmeras chances, mais do que o suficiente para fazer o primeiro e, depois, o segundo. E em um lance difícil e duvidoso acabaram empatando”, comentou o treinador.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.