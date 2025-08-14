Filme “Juntos” chega ao Cine Araújo com uma promoção super criativa no Via Verde Shopping

Criatividade, parceria e diversão se unem em nova ação do Cine Araújo no Via Verde Shopping. Nos dias 16 e 17 de agosto, quem for assistir ao filme “Juntos” poderá garantir dois ingressos pelo preço de um, basta comparecer com uma dupla “grudada” de forma criativa.

Para participar, os clientes devem se apresentar na bilheteria do cinema conectados a outra pessoa por cadarço, barbante, peças de roupa ou qualquer outro elemento que simbolize essa união. Na compra de um ingresso, o segundo será fornecido gratuitamente, garantindo uma experiência divertida e especial para quem deseja curtir o filme acompanhado.

Estrelado por Dave Franco e Alison Brie, “Juntos” (Together, no original) é um terror psicológico dirigido por Michael Shanks. O longa acompanha um casal que, em crise no relacionamento, aceita participar de uma terapia radical que os obriga a ficar fisicamente conectados por um período. O que começa como uma tentativa de reconciliação se transforma em uma experiência intensa e perturbadora

Além da promoção especial de “Juntos”, o Cine Araújo ainda conta com outras estreias para essa semana, com opções para todos os gostos. Entre elas, a comédia e ação “Corra que a Polícia Vem Aí!” (The Naked Gun), estrelada por Liam Neeson, Pamela Anderson e Paul Walter Hauser, que mostra Frank Drebin Jr. assumindo o comando do esquadrão da polícia para salvar o mundo; e a animação “Os Caras Malvados 2”, que acompanha o retorno do grupo de animais criminosos reformados, forçados a realizar um último trabalho.

A programação da semana inclui títulos voltados para o público infantil, perfeitos para famílias, e também romances, garantindo que todos os espectadores encontrem um filme de seu interesse. Assim, o Cine Araújo combina diversão, emoção e entretenimento para todas as idades.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.