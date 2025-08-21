Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada

O Cine Araújo do Via Verde Shopping recebe no sábado, 23 de agosto, às 13h, mais uma edição da Sessão Adaptada, que desta vez leva para a telona toda a diversão de “Os Caras Malvados 2”. A sessão organizada para oferecer uma experiência de cinema mais confortável ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras sensibilidades sensoriais, em um ambiente inteiramente acolhedor e inclusivo.

Na Sessão Adaptada, todos os detalhes são cuidadosamente ajustados: o som fica em níveis mais baixos (entre 3.0 e 3.5 dB), a sala mantém temperatura mínima de 22 °C, as luzes permanecem acesas durante todo o filme e as portas abertas permitem maior liberdade de circulação. Além disso, não são exibidos trailers nem propagandas antes do início, tornando a experiência ainda mais confortável para o público.

A animação, que conquistou fãs pelo mundo, retorna ainda mais divertida e eletrizante. Dessa vez, os ex-criminosos mais carismáticos do cinema tentam deixar o passado para trás, mas acabam sendo forçados a aceitar “um último trabalho” para provar que realmente podem mudar. Com muito humor, ação e personagens inesquecíveis, “Os Caras Malvados 2” promete arrancar risadas e encantar crianças e adultos.

O formato adaptado busca atender às necessidades sensoriais do público, tornando a ida ao cinema uma atividade inclusiva e agradável, para que todos acompanhem o filme com maior bem-estar. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site do cinema ou diretamente na bilheteria, garantindo praticidade e conforto desde a chegada ao polo varejista.

📅 Data: 23 de agosto

⏰ Horário: 13h

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.