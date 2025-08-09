9 de agosto de 2025
Fim do primeiro turno do Brasileirão; veja histórico de tabus, surpresas e campeões

Escrito por Portal Leo Dias
fim-do-primeiro-turno-do-brasileirao;-veja-historico-de-tabus,-surpresas-e-campeoes

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro chega ao fim neste final de semana! Em teoria, a primeira metade da competição estaria definida após os confrontos. Por ouro lado, mais da metade dos clubes tiveram jogos adiados nos últimos meses, muito em decorrência à disputa da Copa do Mundo de Clubes, que teve quatro representantes nacionais.

Entre tantos “poréns”, a dúvida se mantém: é possível cravar algo após a disputa do primeiro turno do Brasileirão? O histórico aponta que sim. Em 22 edições, apenas seis vezes o campeão simbólico não levou o troféu ao fim do campeonato. A notícia é boa para Flamengo e Cruzeiro, ambos com 37 pontos, que brigam pela ponta da tabela.

No entanto, Rubro-Negro pode chegar a 43 pontos, já que ainda tem dois jogos para fazer, enquanto a Raposa, com a tabela em dia, fica no máximo com 40. Em 3º, o Palmeiras também tem possibilidades matemáticas, mas apenas se levar em consideração os jogos adiados, que ainda não tem data marcada. O Verdão, que tem 33, pode chegar a 42 caso ganhe os três jogos restantes para completar os 19 confrontos do turno.

Na outra ponta da tabela, um cenário similar quanto às estatísticas: desde 2006, ano em que a Série A passou a ter o formato atual com 20 times, apenas uma vez o clube que encerrou o 1° turno em último escapou do rebaixamento. O único a realizar o feito foi o Fortaleza de 2022, que saiu da lanterninha com 15 pontos para a 8ª posição com 55 pontos ao fim do disputa.

A notícia não é boa para o torcedor do Sport, que amarga a 6ª colocação, com apenas 6 pontos em 16 partidas disputadas. A equipe não rebaixada que somou o menor número de pontos foi o Ceará de 2019, com 39. Isso significa que o Leão de Pernambuco precisa de 33 pontos em 22 partidas para alcançar a menor pontuação possível para seguir na primeira divisão.

Estatísticas do primeiro turno do Brasileirão

Os maiores campeões simbólicos do primeiro turno são Corinthians e São Paulo, que ficaram no topo quatro vezes. O Cruzeiro segue de perto, com uma a menos. Com duas, Atlético-MG, Palmeiras e Botafogo. Por fim, Santos, Grêmio, Internacional, Fluminense e Flamengo
foram os melhores uma vez cada.

O posto de melhor campeão simbólico fica com o Botafogo de 2023, que alcançou 47 pontos. O Cruzeiro de 2003 e o Corinthians de 2015 fizeram a mesma pontuação, mas com algumas diferenças: o clube mineiro fez em 23 jogos, já que o campeonato tinha mais clubes àquela altura, enquanto os paulistas tiveram uma vitória a menos que os cariocas.

A lista de campeões por ano:

