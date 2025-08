Final do campeonato de motocross agita público na Expoacre com manobras radicais e clima de emoção

A final do campeonato de motocross levou uma multidão ao Parque de Exposições neste domingo (03), encerrando com chave de ouro a programação esportiva da Expoacre 2025.

Com saltos impressionantes, curvas fechadas e muita habilidade no guidão, os competidores deram um verdadeiro show sobre duas rodas. A arquibancada ficou lotada, com torcedores de todas as idades acompanhando cada detalhe da prova e torcendo pelos seus favoritos.

Além de premiar os melhores do campeonato, o evento também reforçou a força do motocross no Acre, que atrai cada vez mais adeptos e cresce como modalidade esportiva.

A organização, pelo voz do locutor Hércules Pinheiro, comemorou o sucesso da competição, que fez parte da programação oficial da Expoacre e contribuiu para movimentar o fim de semana no parque.

Veja o vídeo: