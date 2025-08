Final do Rodeio, espetáculo infantil e muita agitação marcam 6ª noite da Expoacre 2025; FOTOS

A Expoacre 2025 segue em ritmo acelerado e, nesta quinta-feira (31), o Parque de Exposições ficou novamente lotado durante a sexta noite da feira. Milhares de pessoas passaram pelos portões do evento para aproveitar as atrações variadas que marcaram a programação.

O destaque da noite foi a grande final do rodeio em touros, que levou emoção às arquibancadas com disputas acirradas entre os peões. Em jogo, uma caminhonete zero quilômetro para o campeão e uma moto para o segundo lugar, o que atraiu olhares atentos e muitos aplausos do público.

As famílias também marcaram presença, especialmente por conta do espetáculo infantil realizado no palco principal, que garantiu a diversão da criançada. Do lado de fora, filas extensas se formaram desde cedo, refletindo o sucesso da 50ª edição da feira, que continua até o próximo domingo (3).

Confira os melhores momentos da noite na galeria de fotos, por Juan Diaz/ContilNet: