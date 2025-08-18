18/08/2025
Fiscalização da PRF em rodovias do Acre resulta em cinco ocorrências em dois dias

As ações, realizadas em rodovias federais, demonstram a atuação da PRF no enfrentamento à criminalidade e na garantia da segurança viária

Entre os dias 15 e 16 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou cinco ocorrências relevantes em diferentes municípios do Acre, que resultaram em prisões, apreensões de armas de fogo, munições e veículos adulterados.

Foto: Ascom PRF

Na sexta-feira (15), em Feijó, agentes abordaram um quadriciclo sem placas na BR-364. Durante a fiscalização, encontraram com um dos ocupantes um revólver calibre .32, munições e dinheiro em espécie. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

No dia seguinte (16), duas ocorrências foram registradas em Assis Brasil: a primeira, às 15h, quando uma motocicleta com chassi suprimido e motor adulterado foi apreendida; pouco depois, às 16h10, outra moto com sinais identificadores suprimidos também foi recolhida. Em ambos os casos, os condutores foram encaminhados à delegacia.

Ainda no sábado, por volta das 13h, entre Feijó e Tarauacá, policiais prenderam um motociclista que transportava uma espingarda calibre 24, munições e uma faca. Já em Cruzeiro do Sul, às 18h39, um motorista flagrado em ultrapassagem proibida na BR-307 foi detido após ser constatado mandado de prisão em aberto contra ele.

No total, as operações resultaram na apreensão de duas armas de fogo, munições, dois veículos com sinais de adulteração e na prisão de suspeitos, incluindo um foragido da Justiça.

