18/08/2025
Universo POP
Fivb triplica premiação para o melhor jogador do Mundial de Vôlei

Valor para MVP do campeonato agora é de r$ 540 mil, e o prêmio para a seleção campeã chega a r$ 5,4 milhões

A Federação Internacional de Voleibol (Fivb) anunciou um aumento significativo na premiação do Campeonato Mundial Masculino e Feminino. O jogador ou jogadora eleito o MVP (Most Valuable Player) do torneio receberá US$ 100 mil, o equivalente a cerca de R$ 540 mil, um valor três vezes maior que o pago nas edições anteriores.

Os atletas escolhidos para o “time ideal” de cada campeonato também terão seus prêmios aumentados para US$ 50 mil por pessoa. Os valores individuais superam as premiações da Liga das Nações (VNL), onde o MVP ganha US$ 30 mil.

As seleções campeãs também serão premiadas. O time vencedor do Mundial levará US$ 1 milhão, enquanto o vice-campeão e o terceiro colocado receberão US$ 500 mil e US$ 250 mil, respectivamente. O Mundial Feminino começa na Tailândia em 22 de agosto, e o Mundial Masculino inicia em 12 de setembro, nas Filipinas.

Divulgação/FIVB

Fonte: FIVB

Redigido por Contilnet.

