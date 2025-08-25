“Fiz e faria de novo”, destaca Cuca sobre mudanças antes do clássico

O técnico Cuca, do Atlético-MG, destacou que fez mudanças na equipe que foi derrotada por 2 x 0 para o São Paulo, neste domingo (24/8), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que fez alterações na equipe titular por conta do confronto que o Galo terá com o Cruzeiro na quarta-feira (27/8), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 x 0

Alexandre Schneider/Getty Images 2 de 2

Equipes se enfrentaram pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Segundo Cuca, a principal motivação para a alterações na equipe foi o medo de perder algum jogador lesionado.

“Muitas coisas que nós fizemos hoje foram pensando no clássico. A principal delas foi tirar o time. Você não pode correr o risco de perder jogadores lesionados neste momento. Você vê a falta que faz o Lyanco, o Saravia. Se você perde jogadores importantes em alguma posição que você não tenha reposição à altura, vai te fazer muita falta. Hoje não corremos esse risco. Se foi certo ou não só o tempo dirá. Fiz isso com consciência e faria igual”, destacou.

O primeiro duelo entre Atlético-MG e Cruzeiro será na Arena MRV. O duelo da volta está marcado para o dia 11 de setembro do Mineirão. O segundo duelo será mando da Raposa.

Com o resultado deste domingo o Galo caiu para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 24 pontos.