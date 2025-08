“Fiz uma cagada”, diz homem ao confessar feminicídio da esposa

Salvadora Pereira, de 22 anos, se tornou a 21ª vítima de feminicídio no ano de 2025 em Mato Grosso do Sul. Ela foi morta com um disparo de arma de fogo, efetuado pelo companheiro, na noite desse sábado (2/8), em uma propriedade rural, em Corumbá.

Leia também

José Cliverson Soares da Silva, de 32 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime. Ao ser preso, ele disse a um dos policiais: “Eu fiz, senhor. Fiz uma cagada.”

Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.