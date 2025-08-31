Flamengo leva empate de Grêmio e perde chance de disparar na liderança

Flamengo e Grêmio se enfrentaram neste domingo (31/8) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Maracanã lotado, o Mengão saiu na frente, mas o Tricolor conseguiu a recuperação. O placar ficou em 1 x 1.

O time carioca perdeu a chance de se isolar na liderança, mas chegou aos 47 pontos, três à frente do vice Cruzeiro. O resultado deu fôlego ao clube gaúcho na parte debaixo da tabela.

Arrascaeta marcou o gol do Flamengo na partida

Flamengo e Grêmio se enfrentaram pela 22ª rodada do Brasileirão

O jogo terminou empatado por 1 x 1

Sem Jorginho em campo, mas com o recém-convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira, Samuel Lino, o Flamengo abriu o placar. Foi o próprio Samu que iniciou a jogada e avançou pela esquerda, onde encontrou Arrascaeta para fazer o passe curto. O uruguaio conduziu a bola para o meio, tabelou com Pedro, que devolveu para o camisa 10 finalizar no canto direito do gol.

O time carioca se impunha e se mantinha a frente. Porém, quando o jogo parecia definido, em lance de ataque e tentativa de cruzamento do Grêmio, a mão do defensor flamenguista foi o que parou a bola.

Com o pênalti marcado, houve triunfo do goleiro, mas não por parte de uma defesa de Rossi, mas de Volpi. O goleiro tricolor assumiu a responsabilidade e converteu, com chute no centro do gol, após deslocar o arqueiro oposto.

O resultado trouxe alívio ao Grêmio. O time corria risco de proximidade à zona de rebaixamento, mas, graças ao ponto somado neste domingo, chegou aos 25 e ficou entre os 12 primeiros.