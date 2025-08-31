Flamengo leva gol de goleiro e só empata em casa com Grêmio pelo Brasileiro

O Flamengo não conseguiu transformar a superioridade em campo em vitória e só empatou com o Grêmio em 1 a 1 neste domingo (31) no Maracanã, em duelo válido pela 22ª rodada do Brasileirão 2025.

Giorgian de Arrascaeta marcou o primeiro gol do jogo e assumiu a vice-liderança da artilharia com 12 gols. De pênalti, o goleiro Tiago Volpi marcou para os gaúchos.

Com o empate, o Flamengo chega a 47 pontos e se mantém na liderança do Brasileiro. O Grêmio, por sua vez, sobe na tabela, alcança a 12ª colocação e soma 25 pontos.

O jogo

O Flamengo dominou o primeiro tempo, mas teve apenas duas chances claras de gol com Pedro. Aos 40, o camisa 9 deu um toque na pequena área e Volpi operou um milagre para salvar o Tricolor.

No minuto seguinte, Pedro aproveitou a sobra e deu um toque na bola para tirar o goleiro gremista da jogada. Erick Noriega salvou na linha e impediu o primeiro gol rubro-negro.

Veio o segundo tempo, e o gol da partida não demorou para sair. Aos sete minutos, o Flamengo aproveitou jogada rápida para balançar as redes em chute rasteiro de Arrascaeta, após assistência de Pedro.

O time da casa seguia dominando o duelo e por pouco não fez o segundo aos 17 minutos em cabeçada de Léo Pereira.

Mas o que parecia ser mais uma vitória do Fla na competição, se transformou em frustração para os rubro-negros no Maracanã. Aos 39 minutos, o goleiro Tiago Volpi balançou as redes de Rossi em batida de pênalti após bola na mão de Ayrton Lucas.

Nos minutos finais, o Grêmio segurou o ímpeto do time de Filipe Luís e celebrou o ponto conquistado fora de casa.

Próximos jogos de Flamengo e Grêmio

Por conta da Data Fifa, Flamengo e Grêmio voltam a jogar pelo Brasileiro apenas na segunda semana de setembro.

O rubro-negro visita o Juventude no dia 14 de setembro, um domingo. Um dia antes, o Tricolor Gaúcho recebe o Mirassol em Porto Alegre.

Veja o vídeo:

https://x.com/O_Bairrista/status/1962266915113410710