13 de agosto de 2025
Flamengo vence Inter e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Em primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, realizado nesta quarta-feira (13/8), o Flamengo venceu o Internacional por 1 x 0, no Maracanã. O gol da partida foi marcado por Bruno Henrique, aos 28 minutos do primeiro tempo. O Rubro-Negro pode empatar o confronto de volta e ainda assim se classificará para a próxima fase da competição.

No primeiro tempo, o Flamengo foi quem mandou na partida. Foram 73% de posse de bola, oito finalizações e um gol. Aos 28 minutos, Luiz Araújo cobrou escanteio, Bruno Henrique subiu mais alto do que a defesa do Internacional e cabeceou para abrir o placar do jogo.

Na volta dos vestiários, Filipe Luís substituiu Emerson Royal, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, por Varela. Na segunda etapa, o Inter melhorou, era mais ofensivo, porém não conseguiu tirar a desvantagem do placar. Agora, o Colorado tem dois confrontos com o Flamengo no Beira-Rio.

O Flamengo venceu o Internacional por 1 x 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Bruno Henrique marcou o único gol do jogo

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (17/8), às 18h30, e na quarta-feira (20/8), às 21h30,ambos confrontos no Beira-Rio

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (17/8), às 18h30, e na quarta-feira (20/8), às 21h30,ambos confrontos no Beira-Rio. Serão mais dois jogos seguidos entre os times, o primeiro deles válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o do meio da semana representa o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores.

