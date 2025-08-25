Flamengo x Vitória: saiba onde assistir ao jogo do Brasileirão

O estádio do Maracanã vai receber um duelo de rubro-negros nesta segunda-feira (25/8). O Flamengo recebe o Vitória, às 21h, pela 21ª rodada do Brasileirão.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Arrascaeta, craque do Flamengo.

Ruano Carneiro/Getty Images 2 de 3

Jamerson é lateral-esquerdo do Vitória

Vitor Ferreira/ Vitória 3 de 3

Elenco do Flamengo comemora gol.

Gilvan de Souza/Flamengo

A equipe do Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 43 pontos em 19 partidas disputadas. A última partida dos cariocas pela competição foi a vitória por 3 x 1 sobre o Internacional. Um resultado positivo vai distanciar o Fla dos rivais na briga pelo título.

O Vitória luta contra o rebaixamento para a Série B. O Leão da Barra está no Z4, na 17ª posição, com 19 pontos, mesmo número que o Vasco, 16º. Caso pontue no Maracanã, a equipe baiana deixará a zona da degola. O time do técnico Fábio Carille ficou no empate por 2 x 2 com o Juventude na rodada anterior.

Onde assistir

O jogo entre Flamengo e Vitória, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão na TV fechada (SporTV) e pay-per-view (Premiere).