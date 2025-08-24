24/08/2025
Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto

Senador afirma que ladrões abordaram a família querendo saber "onde estava o dinheiro que o Bolsonaro mandava"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), publicou nas redes sociais neste domingo (24), que sua mãe e seus avós foram feitos reféns durante um assalto na casa onde moram em Resende, no Rio de Janeiro.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) • Andressa Anholete/Agência Senado

“Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, escreveu o filho do ex-presidente.

No vídeo publicado, é possível ver a bagunça feita na residência.

“Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o ‘dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós'”, continuou o senador.

“Eles estavam com luva, mas tirou a luva para colocar o silver tape, ficaram mais de uma hora ,reviraram tudo, está tudo revirado aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias, eles estavam procurando dinheiro. Eles estavam certos, tinham dito que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Ele me abordou no banheiro, parece que já veio mandado”, diz uma mulher no vídeo.

De acordo com Flávio, a família já tomou as providências necessárias.

“Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô. Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados!”, concluiu.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirma que realizou perícia no local e buscam imagens de câmeras de segurança na região. Equipes seguem em diligência para identificar os autores.

O caso foi registrado no 89º DP (Resende).

