22/08/2025
Flávio Bolsonaro envia mensagem a Bittar durante ato de filiação ao PL: ‘Inteligente e preparado

Senador enviou uma mensagem em vídeo ao senador, que foi exibida durante o evento

O ato de filiação do senador Márcio Bittar ao PL, realizado nesta sexta-feira (22), no auditório da Uninorte em Rio Branco, contou com a participação especial de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro envia mensagem a Bittar durante ato de filiação ao PL. Foto: Reprodução

Ele enviou uma mensagem em vídeo ao senador, que foi exibida durante o evento.

Na gravação, Flávio expressou sua satisfação com a filiação de Bittar ao PL, destacando a importância de ter líderes corajosos ao lado em tempos de incerteza. “Eu fico muito feliz que você está junto com a gente agora nesse partido, lado a lado, ombro a ombro. Nesse momento que o Brasil passa de muita instabilidade, muita insegurança, muita covardia, muita perseguição. Então é fundamental que a gente tenha ao nosso lado nessa grande guerra que nós temos resgatar o nosso Brasil”, afirmou.

Ele continuou, elogiando as qualidades de Bittar: “Uma pessoa como você, com coragem, uma pessoa preparada, inteligente, que tem o coração verde e amarelo também. E que vai ser muito importante para a gente continuar aqui nessa luta por justiça e em defesa da nossa democracia.”

Flávio finalizou sua mensagem com um toque pessoal: “Um grande abraço para você. Fique com Deus.”

Veja o vídeo:

