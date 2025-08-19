Fluminense joga para avançar na sul-americana; veja onde assistir

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (19), às 21h30, no Maracanã, para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com a vitória por 2 a 1 na partida de ida, na Colômbia, o time carioca joga pelo empate para garantir a vaga nas quartas de final.

A partida será transmitida pelo SBT (TV aberta) e pelo serviço de streaming Paramount+.

A equipe, que está há seis jogos sem perder, não poderá contar com o atacante Cano, que sofreu uma entorse no joelho. Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho deverá ter os retornos de Hércules e Everaldo, que estavam lesionados.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.