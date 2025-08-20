Foragido acusado de ameaças e uso de arma de fogo é preso em seringal no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na terça-feira (19), D. de M. J., de 29 anos, foragido da Justiça desde 2024. A captura ocorreu na zona rural de Xapuri, no Seringal Fronteira, próximo à divisa com Sena Madureira, em área próxima a uma escola no ramal da comunidade União.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito vinha ameaçando moradores da região, inclusive utilizando arma de fogo para intimidar a população. Durante a prisão, foi apreendido um rifle calibre .22, supostamente usado pelo homem para coagir habitantes do seringal, onde residem alguns de seus familiares.

A ordem judicial contra D. de M. J. tinha validade até 2040. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia-Geral de Xapuri e encaminhado para exame de corpo de delito.

O delegado titular de Xapuri, Luccas Vianna, destacou a importância da ação: “Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso de investigação e monitoramento da nossa equipe. Recebemos diversas denúncias sobre ameaças e intimidações praticadas pelo foragido, que vinha causando medo e insegurança entre os moradores. Com essa ação, conseguimos devolver tranquilidade à região e demonstrar que a Polícia Civil está atenta e comprometida com a proteção da população”.