Foragido envia mensagem a delegado e se entrega: “Virei evangélico”

Escrito por Metrópoles
foragido-envia-mensagem-a-delegado-e-se-entrega:-“virei-evangelico”

Uma situação incomum surpreendeu a Polícia Civil de Araguari (MG) na última quinta-feira (21/8). Um dos foragidos da terceira fase da Operação Aqueronte, que investiga facções criminosas atuantes no Triângulo Mineiro, decidiu se entregar voluntariamente após enviar uma mensagem direta ao delegado Fernando Storti por uma rede social.

No texto, o jovem de 23 anos disse estar arrependido, relatou que havia se convertido à religião evangélica e afirmou que não pretendia mais fugir: “Hoje sou evangélico e tô indo na igreja. Tenho que pagar pelo meu erro, eu quero me entregar amanhã pela manhã”, escreveu.

Leia também

O investigado, cujo nome não foi divulgado, estava entre os 36 alvos com mandado de prisão da operação, deflagrada em Araguari e outras cidades da região.

Na manhã de sexta-feira (22), o rapaz cumpriu a promessa e compareceu à Delegacia de Araguari, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele deve responder pelo crime de associação criminosa.

Operação Aqueronte
A entrega voluntária ocorreu no contexto da terceira fase da Operação Aqueronte, deflagrada nesta semana com o objetivo de combater a atuação de facções criminosas em Araguari e cidades vizinhas. A ação, que contou com as polícias Civil, Militar, Penal e com o Ministério Público de Minas Gerais, resultou na prisão de 11 pessoas e na apreensão de uma arma de fogo, munições, rádios e drogas.

Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão em Uberlândia, Sacramento, Uberaba, Araxá, Coronel Fabriciano e Praia Grande (SP).

