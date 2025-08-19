Foragido ligado ao crime organizado é baleado durante operação da polícia no Acre

Um homem identificado apenas pelas iniciais E.S.O., de 27 anos, foi baleado durante uma ação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (19) em Rodrigues Alves, no interior do Acre.

De acordo com testemunhas, os policiais realizavam buscas pelo foragido quando ele tentou fugir. Durante o acompanhamento, teria ocorrido um confronto, resultando em disparos de arma de fogo. Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto.

Uma fotografia registrada no local mostra o momento em que o suspeito foi imobilizado no chão por dois policiais. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e o encaminhou ao pronto-socorro do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O delegado Marcílio Laurentino, responsável pela ação, explicou que a operação cumpria mandados de prisão e de busca relacionados a crimes de roubo. Ele relatou que, no momento da abordagem, um conhecido da polícia, apontado como integrante de organização criminosa, tentou fugir.

“Quando a gente foi cumprir a busca, chegou lá, tinha um velho conhecido da polícia já, envolvido com uma organização criminosa. Ele empreendeu fuga, jogou o celular no telhado e saiu correndo. Em seguida, o pessoal foi tentar imobilizar e houve esse disparo. Os detalhes ainda estão sendo apurados, porque o suspeito foi levado imediatamente ao hospital em Cruzeiro do Sul”, disse o delegado.