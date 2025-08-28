Forbes: veja ranking dos 10 maiores bilionários do Brasil em 2025

A Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28/8), a lista dos maiores bilionários brasileiros de 2025, que reúne 300 nomes com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. A edição deste ano registrou ainda 31 estreantes, que conquistaram o status de bilionário pela primeira vez, e mostrou que mais da metade dos nomes teve aumento de patrimônio, apesar de 20,6% terem registrado queda.

No ranking das 10 maiores fortunas do país, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, mantém a liderança pelo segundo ano consecutivo, enquanto Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, se mantém como a única mulher no Top 10.

Segundo a Forbes Brasil, a lista é elaborada a partir de várias fontes. A mais importante são os preços das ações listadas em bolsa, com base na cotação de fechamento de 30 de junho de 2025. Além de serem informações públicas, esses dados são oficiais e auditados, o que os torna confiáveis.

Fortunas ainda maiores

Apesar de serem consideradas apenas informações públicas, a revista aponta que os patrimônios podem estar subestimados.

Na maioria dos casos, não são considerados itens como imóveis, obras de arte, aviões ou embarcações, exceto se o titular concordar em fornecer esses dados. A cada edição, novos dados são apurados. Em alguns casos, o patrimônio de irmãos ou familiares foi consolidado.

Veja o Top 10 do ranking de bilionários brasileiros:

1 – Eduardo Saverin (foto em destaque)

Patrimônio: R$ 227 bilhões (+45,5%)

Empresa: Facebook

Setor: tecnologia

Idade: 43 anos

2 – Vicky Sarfati Safra e família

Patrimônio: R$ 120,5 bilhões (+9,4%)

Empresa: Banco Safra

Setor: finanças

Idade: 73 anos

3 – Jorge Paulo Lemann

Patrimônio: R$ 88 bilhões (-4,2%)

Empresa: AB Inbev/3G Capital

Setor: bebidas/investimentos

Idade: 85 anos

4 – André Santos Esteves

Patrimônio: R$ 51 bilhões (+56%)

Empresa: BTG Pactual

Setor: finanças

Idade: 57 anos

5 – Fernando Roberto Moreira Salles

Patrimônio: R$ 40,2 bilhões (+4,5%)

Empresa: Itaú Unibanco / CBMM

Setor: finanças/mineração

Idade: 79 anos

6 – Carlos Alberto da Veiga Sicupira

Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)

Empresa: AB Inbev / 3G Capital

Setor: bebidas/investimentos

Idade: 77 anos

7 – Pedro Moreira Salles

Patrimônio: R$ 38 bilhões (+5,1%)

Empresa: Itaú Unibanco / CBMM

Setor: finanças/mineração

Idade: 65 anos

8 – Miguel Gellert Krigsner

Patrimônio: R$ 34,2 bilhões (+19,2%)

Empresa: O Boticário

Setor: cosméticos

Idade: 75 anos

9 – Alexandre Behring da Costa

Patrimônio: R$ 31 bilhões (-11,1%)

Empresa: 3G Capital

Setor: investimentos

Idade: 58 anos

10 – Jorge Neval Moll Filho

Patrimônio: R$ 30,4 bilhões (+119,1%)

Empresa: Rede D’Or

Setor: saúde

Idade: 79 anos