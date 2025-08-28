Forbes: veja ranking dos 10 maiores bilionários do Brasil em 2025

A Forbes divulgou, nesta quinta-feira (28/8), a lista dos maiores bilionários brasileiros de 2025, que reúne 300 nomes com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. A edição deste ano registrou ainda 31 estreantes, que conquistaram o status de bilionário pela primeira vez, e mostrou que mais da metade dos nomes teve aumento de patrimônio, apesar de 20,6% terem registrado queda.
No ranking das 10 maiores fortunas do país, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, mantém a liderança pelo segundo ano consecutivo, enquanto Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, se mantém como a única mulher no Top 10.
Segundo a Forbes Brasil, a lista é elaborada a partir de várias fontes. A mais importante são os preços das ações listadas em bolsa, com base na cotação de fechamento de 30 de junho de 2025. Além de serem informações públicas, esses dados são oficiais e auditados, o que os torna confiáveis.
Fortunas ainda maiores
Apesar de serem consideradas apenas informações públicas, a revista aponta que os patrimônios podem estar subestimados.
Na maioria dos casos, não são considerados itens como imóveis, obras de arte, aviões ou embarcações, exceto se o titular concordar em fornecer esses dados. A cada edição, novos dados são apurados. Em alguns casos, o patrimônio de irmãos ou familiares foi consolidado.
Veja o Top 10 do ranking de bilionários brasileiros:
1 – Eduardo Saverin (foto em destaque)
Patrimônio: R$ 227 bilhões (+45,5%)
Empresa: Facebook
Setor: tecnologia
Idade: 43 anos
2 – Vicky Sarfati Safra e família
Patrimônio: R$ 120,5 bilhões (+9,4%)
Empresa: Banco Safra
Setor: finanças
Idade: 73 anos
3 – Jorge Paulo Lemann
Patrimônio: R$ 88 bilhões (-4,2%)
Empresa: AB Inbev/3G Capital
Setor: bebidas/investimentos
Idade: 85 anos
4 – André Santos Esteves
Patrimônio: R$ 51 bilhões (+56%)
Empresa: BTG Pactual
Setor: finanças
Idade: 57 anos
5 – Fernando Roberto Moreira Salles
Patrimônio: R$ 40,2 bilhões (+4,5%)
Empresa: Itaú Unibanco / CBMM
Setor: finanças/mineração
Idade: 79 anos
6 – Carlos Alberto da Veiga Sicupira
Patrimônio: R$ 39,1 bilhões (-20,8%)
Empresa: AB Inbev / 3G Capital
Setor: bebidas/investimentos
Idade: 77 anos
7 – Pedro Moreira Salles
Patrimônio: R$ 38 bilhões (+5,1%)
Empresa: Itaú Unibanco / CBMM
Setor: finanças/mineração
Idade: 65 anos
8 – Miguel Gellert Krigsner
Patrimônio: R$ 34,2 bilhões (+19,2%)
Empresa: O Boticário
Setor: cosméticos
Idade: 75 anos
9 – Alexandre Behring da Costa
Patrimônio: R$ 31 bilhões (-11,1%)
Empresa: 3G Capital
Setor: investimentos
Idade: 58 anos
10 – Jorge Neval Moll Filho
Patrimônio: R$ 30,4 bilhões (+119,1%)
Empresa: Rede D’Or
Setor: saúde
Idade: 79 anos