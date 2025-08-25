25/08/2025
Força Tática captura homicida e traficante procurados pela Justiça em Rio Branco

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da Justiça

Uma operação da Força Tática do 2° Batalhão da Polícia Militar resultou, neste domingo (24), na prisão de dois homens com mandados de prisão em aberto em Rio Branco. As ações foram realizadas nos bairros Conjunto Habitacional Cidade do Povo e Belo Jardim I.

Operação foi da Força Tática do 2° Batalhão da Polícia Militar/Foto: Reprodução

No primeiro caso, os militares localizaram Denildo Ferreira Dutra, de 20 anos, sentado em frente a uma residência no Cidade do Povo. Após consulta ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi confirmada a existência de um mandado em seu desfavor. Ele recebeu voz de prisão e foi algemado para garantir a segurança da equipe.

Na sequência, a guarnição seguiu até o bairro Belo Jardim I, onde encontrou Francisco Raimundo da Silva Martins, de 42 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, em frente à sua casa, na Rua das Árvores, Beco do Índio. A checagem nominal confirmou o mandado de prisão expedido contra ele, também sendo necessária a utilização de algemas.

Segundo informações, Denildo possuía passagem por homicídio, enquanto Francisco respondia por tráfico de drogas. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da Justiça.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

