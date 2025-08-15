Forças de Segurança realizam simulação de invasão a empresa de transporte de valores com reféns em Rio Branco

14/08/2025
As forças de segurança do Acre realizaram, na noite desta quinta-feira (14), uma simulação realista de invasão a uma empresa de transporte de valores, com tomada de reféns, na região do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

O exercício teve como palco as proximidades da sede da PROSEGUR, localizada na Rua Argentina. A ação contou com forte aparato policial, diversas viaturas, explosões controladas de veículos e disparos simulados de armas de fogo, criando um cenário próximo ao que poderia ocorrer em uma situação real.

Simulação na sede da PROSEGUR testou integração e resposta rápida das equipes de segurança do Acre/Foto: ContilNet

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), teve como objetivo treinar e integrar todos os operadores de segurança pública para atuarem de forma coordenada em crises envolvendo ataques a empresas de transporte de valores.

De acordo com a SEJUSP, o treinamento busca aprimorar o tempo de resposta, a tomada de decisões sob pressão e a eficiência das equipes diante de ocorrências de alta complexidade. “É fundamental que nossas forças estejam preparadas para conter ações criminosas que possam colocar em risco vidas e patrimônio”, destacou a pasta.

A simulação envolveu policiais militares, civis, federais e outros órgãos estratégicos, reforçando a importância da cooperação entre as instituições para garantir a segurança da população e a proteção de empresas do setor financeiro.

