Forças de Segurança realizam simulado de crise nesta quinta-feira em Rio Branco

Atividade é coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública

As forças de segurança do Acre realizam, às 20h desta quinta-feira (14), o exercício final do curso de planejamento para grandes crises em segurança pública. A atividade é coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e tem como objetivo integrar e preparar os operadores para atuar de forma conjunta em situações críticas.

Forças de Segurança realizam simulado de crise nesta quinta-feira em Rio Branco. Foto: Reprodução/Pinheiro/Sejusp

O simulado será realizado nas proximidades da empresa Prosegur, na Rua Argentina, bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. A operação contará com um grande efetivo e diversas viaturas, compondo um cenário de treinamento que simula uma ocorrência de alto risco.

De acordo com o tenente-coronel Russo, da Polícia Militar do Acre, a movimentação intensa de agentes e viaturas na região faz parte exclusivamente do treinamento. A população é orientada a não se alarmar com a presença maciça de policiais.

Policiais militares de folga, policiais civis, CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) e qualquer pessoa com porte de arma também são orientados a não intervir, uma vez que se trata de uma ação simulada e previamente controlada pelas autoridades.

Veja o vídeo:

PUBLICIDADE
