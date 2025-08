Fotógrafa Sabrinna Salomon comemora participação na “Farra do Calixto”: “Tô feliz, vou entregar tudo pra vocês”

A fotógrafa acreana Sabrinna Salomon anunciou com empolgação sua participação na aguardada festa de influenciadores “Farra do Calixto”, organizada pelo DJ Calixto. Fã do trabalho do artista, Sabrinna usou os stories do Instagram para compartilhar a novidade com seus seguidores e celebrar a oportunidade de fazer parte do evento.

“Gente, eu vou estar na Farra do Calixto! É isso mesmo! Nem tô acreditando”, disse Sabrinna, visivelmente emocionada. “Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do trabalho do Calixto. Todas as vezes que ele foi pro Acre, eu fiz questão de estar por dentro dos eventos onde ele estava, pra fotografar, fazer vídeos dele”, relembrou.

A fotógrafa destacou que já registrou momentos do DJ anteriormente, e que esses registros estão disponíveis em seu perfil. Agora, com a chance de participar de uma das maiores festas voltadas para criadores de conteúdo e artistas, ela promete se dedicar ao máximo: “Eu tô muito feliz em poder participar da Farra do Calixto e entregar tudo de mim lá pra vocês. Vou gravar tudo.”

Sabrinna também rebateu quem minimiza o impacto do evento. “Pra algumas pessoas é besteira, mas pra mim é muito! Sabe por quê? Porque eu vou estar com a minha camerazinha lá e vai ser ótimo, porque vai estar vários influencers, fora as bandas que ele coloca, né gente?”, desabafou. “Pro meu engajamento profissional… caralho, isso é foda! Porra, eu tô feliz, tô feliz.”

A Farra do Calixto reúne influenciadores digitais de vários estados e nomes da música em um ambiente de interação, festa e criação de conteúdo. Sabrinna promete registrar todos os bastidores e momentos marcantes da experiência, consolidando sua atuação no meio digital e audiovisual.