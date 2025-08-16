FOTOS: Novenário de Nossa Senhora da Glória vira patrimônio do Acre e atrai multidão de fiéis

16/08/2025
Milhares de fiéis se uniram na noite desta sexta-feira (15) em Cruzeiro do Sul para a tradicional procissão do Novenário de Nossa Senhora da Glória. Em sua 107ª edição, a celebração, que se tornou oficialmente o primeiro patrimônio histórico imaterial do Acre, demonstrou a força da fé e da tradição na região.

Mais de 107 anos de fé: veja as fotos do evento que reuniu milhares de pessoas em Cruzeiro do Sul e celebrou a fé e a tradição/Foto: Diego Silva/SECOM/AC

O evento, realizado tradicionalmente na primeira quinzena de agosto pela Diocese de Cruzeiro do Sul, é o segundo mais popular da Região Norte, atrás apenas do Sírio de Nazaré de Belém. A procissão, que partiu da Catedral Nossa Senhora da Glória, reuniu famílias, amigos e devotos, que, em uma só voz, louvaram e agradeceram pelas graças recebidas.

Entre os milhares de fiéis, o casal Maria Gavides e Hélio José Nogueira, juntos há 57 anos, testemunharam a devoção e o amor. Eles se conheceram durante o novenário e, desde então, participam anualmente do evento. “É parte integrante das nossas vidas. Sempre fomos privilegiados por muitas bênçãos e essa é uma forma de agradecer”, contou Maria.

VEJA GALERIA DE FOTOS COMPLETA:

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: Diego Silva

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: José Caminha

Foto: Diego Silva

