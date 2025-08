Francis Ford Coppola, diretor de “O Poderoso Chefão”, é internado na Itália

Diretor norte-americano precisou passar por um procedimento após consulta com o cardiologista

Francis Ford Coppola, um dos diretores mais importantes da história do cinema norte-americano, foi internado nesta terça-feira (5/8) após passar por um procedimento agendado com o cardiologista na Itália. As informações são da agência Ansa, que diz que o cineasta de 86 anos está “descansando bem”.

Antes do procedimento, Coppola teria apresentado uma leve arritmia cardíaca e, por precaução, foi colocado sob observação médica. Conhecido por clássicos do cinema, como a trilogia “O Poderoso Chefão” e “Apocalypse Now”, ele estaria em acompanhamento com a cardiologista há quase 30 anos.

Veja as fotos Francis Ford CoppolaReprodução/@francisfordcoppola Francis Ford CoppolaReprodução/@francisfordcoppola Francis Ford Coppola e a filha, a também vencedora do Oscar Sofia CoppolaReprodução/@francisfordcoppola Francis Ford Coppola nos bastidores de ‘O Poderoso Chefão”, em 1972Reprodução/@francisfordcoppola Francis Ford Coppola na juventudeReprodução/@francisfordcoppola Francis Ford Coppola e Val KilmerReprodução/@francisfordcoppola Francis Ford Coppola, Stephen Spilberg e George LucasReprodução/@francisfordcoppola Francis Ford CoppolaReprodução/@francisfordcoppola

Ainda segundo a agência, Coppola estaria no país para procurar locações para seu próximo filme, ainda sem detalhes divulgados, que começaria as gravações no próxima primavera.

Além disso, em julho, ele também compareceu ao Festival Magna Grécia, no sul da Itália, onde apresentou seu último lançamento: o filme “Megalópolis”, estrelado por Adam Driver.

Dias antes, o cineasta vencedor de cinco Oscars também participou da exibição do longa em outros festivais, em Oregon e São Francisco, nos Estados Unidos.