Free Fire: usar textura pode dar ban? entenda os riscos

A modificação não oficial de arquivos do jogo para conseguir skins de graça é considerada trapaça pela Garena e pode levar ao banimento permanente

Jogadores de Free Fire têm utilizado texturas modificadas para personalizar visuais de personagens e armas de graça. No entanto, a prática, que consiste em alterar arquivos do jogo com aplicativos externos, levanta sérias preocupações sobre segurança e banimento da conta.

Texturas de Free Fire: saiba pra que servem e se são seguras — Foto: Reprodução/APKHIHE.NET

O que são e os riscos de usar texturas

As texturas são modificações não oficiais que alteram a aparência de skins, armas e roupas, sendo visíveis apenas para o jogador que as instala. Apesar de permitir o uso de itens raros, como a calça angelical, sem custo, a prática é proibida pela Garena.

O uso de softwares de terceiros é considerado trapaça e, se o jogador for identificado, pode ter a conta suspensa temporariamente ou banida permanentemente, resultando na perda de todo o progresso e itens. Além disso, o download de texturas de sites não oficiais pode expor o dispositivo a malwares, bugs e até mesmo à perda total da conta.

Como conseguir skins de graça de forma segura

Para conseguir skins e cosméticos sem correr riscos, a forma mais segura é participar de eventos oficiais da Garena, resgatar os famosos Codiguins (códigos promocionais) ou aproveitar as parcerias da desenvolvedora, como a que aconteceu com Naruto Shippuden. Esses códigos podem ser resgatados no site oficial da Garena em troca de diamantes e outros itens exclusivos. “https://reward.ff.garena.com“.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.

