Frei Clodovis Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica; veja fotos

Autor dedica a nova obra aos leitores acreanos

O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião”, em Rio Branco. O evento foi realizado no Santuário de São Peregrino, após a Santa Missa.

Momento do lançamento da obra “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião”/Foto: Ascom

O novo livro marca a conclusão de uma trilogia do autor, que conta com os títulos “A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação” e “Por uma Igreja em Subida”. Ele explica como cada uma das obras se completa. No primeiro livro lançado, o objetivo era questionar os motivos que levam aos atuais conflitos entre tradicionalistas e espiritualistas, entre renovação e libertadores, na Igreja, por exemplo. “Por quê falo de crise? Porque falta nos unirmos em torno de Cristo. Cristianismo é Cristo”.

Exemplares do livro “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião” disponíveis para os fiéis/Foto: Ascom

O segundo livro leva a pensar na solução para essa crise apontada pelo autor. “Como se sai daí? Orando, lendo a palavra de Deus, se convertendo, cumprindo penitência. As pessoas querem mudar o mundo, mas precisam mudar a si mesmas primeiro. Vamos nos ajoelhar, orar e adorar a Cristo”.

Participantes prestigiam o lançamento após a celebração da Santa Missa/Foto: Ascom

Por fim, o lançamento da obra “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião”, que fecha a trilogia de livros, ajuda o leitor a entender a fé com mais clareza. Frei Clodovis também critica aqueles que usam a teologia de forma partidária e ideológica.

Fiéis acompanham a cerimônia no Santuário de São Peregrino/Foto: Ascom

“Cada um hoje, sobretudo nesse mundo pluralista, caótico, precisa entender para defender a sua fé. E esse livro pretende ajudar nisso. Ele fala sobre a teologia. Ela não pode ser ideológica, não pode ser partidária. A teologia é da verdade. É para isso que vem o terceiro livro: para os teólogos não serem ideólogos, mas sim teólogos, ou seja, estudiosos de Deus”, aponta.

Nascido em 1944, em Concórdia, no estado de Santa Catarina, frei Clodovis Boff iniciou a sua vida a serviço da Igreja ainda muito jovem. Estudou na Bélgica, no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros, sem nunca largar a missão de servir a Deus.

Participantes prestigiam o lançamento após a celebração da Santa Missa/Foto: Ascom

Mora no Acre desde 2019 e pode ser encontrado no Santuário de São Peregrino, nas noites de sábado e domingo, quando celebra a Santa Missa, às 19h. Atualmente, Clodovis Boff vive como monge, ou seja, tem dias mais reclusos no Convento São Filipe, da Ordem dos Servos de Maria. Ele explica o que isso significa na prática.

“Celebro missas na paróquia ou nas capelas. Como a tradição monástica também é de hospitalidade, eu acolho pessoas que venham se confessar, procurar orientação espiritual, tirar dúvidas da fé, lá no convento. Porém, eu fico mais recolhido e me dedicando à oração e ao trabalho intelectual de escrever”, destaca.

Frei Clodovis Boff durante a celebração da Santa Missa, antes do lançamento do livro em Rio Branco/Foto: Ascom

O escritor, teólogo e filósofo já publicou inúmeras obras. Ao recordar toda sua trajetória, ele conclui que seus pensamentos e teorias mudaram ao longo dos anos. “Já escrevi uns 30, 40 livros. Alguns, lá do começo, muito pretenciosos. Agora, escrevi esses últimos com mais maturidade. Afinal, 81 anos não são brincadeira. São 40 anos de magistério teológico. Então, a gente fica mais centrado no principal. Eu me sinto mais maduro agora que estou aprendendo a verdadeira teologia”, finaliza.

O livro “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião” ficará disponível para venda na secretaria do Santuário de São Peregrino.

