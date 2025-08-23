Frei Clodovis Boff lança livro “Por uma teologia com perfume de Cristo” em Rio Branco neste domingo

O frei Clodovis Maria Boff estará em Rio Branco, neste domingo (24), para o lançamento de sua mais recente obra, intitulada “Por uma teologia com perfume de Cristo: Lições de um Ancião”. O evento será realizado às 9h, na Paróquia São Peregrino, logo após a celebração da Santa Missa.

O livro marca a conclusão de uma trilogia iniciada pelo autor, composta também pelos títulos “A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação” e “Por uma Igreja em Subida”.

Reconhecido como uma das vozes mais influentes no debate sobre a Teologia da Libertação na América Latina, Clodovis Boff é irmão do também teólogo Leonardo Boff. Seu trabalho ganhou destaque a partir das décadas de 1970 e 1980, período em que essa corrente teológica — voltada para a opção preferencial pelos pobres — conquistou espaço dentro da Igreja Católica.

O lançamento em Rio Branco será aberto ao público, reunindo fiéis, religiosos e estudiosos interessados no pensamento do frei e no papel da teologia na atualidade.