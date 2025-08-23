Frei Renan: fé, juventude e música que renovam a Igreja no Acre

A Igreja Católica no Acre vive um momento singular de crescimento e renovação. No centro desse movimento está frei Renan, jovem mariano que, com carisma, musicalidade e linguagem acessível, vem atraindo multidões para a Paróquia São Peregrino, em Rio Branco. Sua forma de evangelizar rompe barreiras, unindo tradição litúrgica à força da música e à comunicação contemporânea.

O fenômeno das multidões

A cena é marcante: na terceira noite do 8º Cerco de Jericó, realizada na última quinta-feira, 21 de agosto, cerca de três mil pessoas lotaram a igreja e seu entorno. Homens, mulheres, jovens e crianças enfrentaram calor e desconforto apenas para ouvir a palavra de Deus mediada por frei Renan. Não se trata apenas de uma celebração, mas de um verdadeiro encontro de fé, emoção e espiritualidade. É a prova de que, quando a mensagem é transmitida com autenticidade, a resposta do povo é imediata e grandiosa.

Um estilo jovem e próximo do povo

Mais do que pregar, frei Renan canta, emociona e evangeliza por meio da música. Seus shows e apresentações transformam a experiência religiosa em um convite vivo à fé. Esse estilo jovem e próximo dialoga especialmente com os mais novos, que encontram nele uma referência espiritual autêntica.

Sua presença vai além do altar: o frei está nas redes sociais, em transmissões ao vivo e em programas de rádio, alcançando milhares de pessoas diariamente. Ao utilizar os meios de comunicação de massa, consegue levar a palavra de Deus para além dos muros da igreja, tornando-se presença constante na vida de quem busca esperança e sentido.

A Paróquia São Peregrino como espaço de conversão

Sob a condução dos freis Agnaldo, Renan e Clodovis Boff, a Paróquia São Peregrino transformou-se em um espaço de acolhimento e espiritualidade profunda. Ali não se celebra apenas a liturgia, mas se promove um convite constante à conversão e à mudança de vida. Os sermões, embasados na palavra de Deus, interpelam os fiéis com perguntas diretas e poderosas: quantas desculpas já demos para não ir à casa do Senhor? Estamos prontos para trilhar um caminho de transformação?

Essa postura pastoral vai além do ritual. A comunidade é envolvida por momentos de oração, cânticos, partilha e testemunhos, que reforçam a certeza de que Deus chama cada um de nós para sua festa, não para condenar, mas para abençoar, amar e renovar esperanças. Além disso, o fortalecimento das pastorais e atividades comunitárias amplia a dimensão social da fé, fazendo da São Peregrino não apenas um templo de culto, mas também um espaço de solidariedade e cuidado com os mais necessitados.

A importância para a Igreja no Acre

É inegável que frei Renan se consolidou como uma das figuras mais relevantes da Igreja Católica acreana na atualidade. Sua atuação tem ajudado a reverter um fenômeno mundial: a diminuição da participação dos fiéis. No Acre, ao contrário, o que se vê é a sede de espiritualidade sendo saciada por meio de uma mensagem transmitida com entusiasmo, clareza e autenticidade.

O que hoje acontece na Paróquia São Peregrino representa um sopro de vitalidade para a Igreja Católica no estado. Frei Renan tornou-se símbolo de uma nova fase, mostrando que a fé, quando vivida com compromisso e alegria, é capaz de transformar corações, reunir multidões e renovar a esperança.