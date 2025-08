Frente fria avança pelo país e traz risco de temporais; veja previsão

A segunda-feira (5/8) começa com o avanço de uma nova frente fria, que pode provocar temporais e queda de temperatura em áreas da Região Sul e do Centro-Oeste. De acordo com informações do Climatempo, o fenômeno, que se desloca em direção ao Sudeste, interage com o ar quente e úmido vindo da Amazônia e reforça a instabilidade em parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Já no interior do país, o ar seco predomina e acende o alerta para níveis críticos de umidade, especialmente nos estados de Goiás, Distrito Federal e interior de Minas Gerais.

Temporais

No Sul, a previsão é de chuva forte e declínio das temperaturas provocado pelo avanço da frente fria, o que deve deixar o tempo instável em grande parte das cidades. Em Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), a segunda se inicia em atenção para acumulados elevados de chuva.

Já Curitiba (PR) deve ter tempo mais nublado, com chuva moderada e temperaturas mais amenas.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, em Mato Grosso do Sul o tempo está quente e seco, em função de uma massa de ar com essas características, que atua na parte central do país.

Ela mantém a estiagem, tempo seco, baixa umidade e temperatura elevada, o que são características do inverno. Dessa maneira, é esperado no estado uma chuva com pancadas, trovoadas, rajadas de vento e até queda de granizo.

Enquanto isso, no Sudeste, o tempo seco predomina. Apesar disso, a frente fria chega ao sul de São Paulo. No restante dos estados, o tempo segue firme e com predomínio de sol no interior e nas capitais de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde a semana começa com calor e baixos índices de umidade relativa do ar.

Baixa umidade

Em Goiás e no Distrito Federal, o tempo continua firme, com céu claro e baixos níveis de umidade. Em Brasília e Goiânia, os valores podem ficar abaixo dos 20%, o que exige cuidados com hidratação e exposição ao sol.

No Nordeste, a costa leste segue sob influência dos ventos úmidos do oceano. Alagoas e Pernambuco continuam com risco de temporais, inclusive nas capitais Maceió e Recife. A chuva pode ocorrer com intensidade desde o início do dia, alternando com momentos de melhoria.

Por fim, no Norte, a combinação de calor e umidade mantém a previsão de pancadas intensas com raios entre o Amazonas, Acre e Rondônia. Há risco de chuva forte também em Belém (PA) e Macapá (AP). A atuação da Zona de Convergência Intertropical e a circulação dos ventos mantêm as instabilidades sobre a região.